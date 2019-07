Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Parkautomat aufgebrochen, ohne Beute geflüchtet

Bruchsal (ots)

Mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen wurde in der Nacht zum Mittwoch nach dem Aufbruch eines Parkautomaten durch die Polizei gefahndet. Um kurz nach 01.30 Uhr wurde der Aufbruch des Automaten beim Bürgerzentrum Am alten Schloss der Polizei bekannt, weshalb unverzüglich mehrere Streifenwagen den Bereich weiträumig absperrten. Vermutlich durch den schnellen Polizeieinsatz gestört, flüchtete der oder die Täter und konnten letztlich in der Dunkelheit unerkannt den Bürgerpark verlassen. Auf dem Fluchtweg wurden die noch gefüllten Geldkassetten aufgefunden. Wenn auch keine Beute gemacht wurde, so ist ein Sachschaden von mehreren tausend Euro zu beklagen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter 07251/7260 mit dem Bruchsaler Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell