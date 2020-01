Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Versuchter Wohnungseinbruch

Hattingen (ots)

Am Donnerstag, 23.01.2020, um 18:30h hörte ein Nachbar aus dem Haus gegenüber verdächtige Geräusche an einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße. Die eingesetzten Polizeibeamten stellen Einbruchsspuren an der Terassentür einer Erdgeschoßwohnung fest. Die Täter gelangten nicht in die Wohnung.

