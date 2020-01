Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld

Ennepe-Ruhr-Kreis - Verdächtige Anrufe

Breckerfeld (ots)

Immer wieder kommt es (nicht nur) im Kreisgebiet zu verdächtigen Anrufen. Als Anrufer stellt sich ein vermeintlicher Verwandter, Polizeibeamter oder, wie am 22.01. zur Mittagszeit in Breckerfeld geschehen, Mitarbeiter eines Geldinstitutes vor. Dieser angebliche Mitarbeiter informierte die 72-jährige Dame, die den Anruf entgegen genommen hatte, über eine nicht existierende widerrechtliche Abbuchung von ihrem Konto. Um dies rückgängig zu machen, benötige er ihre Kontonummer sowie eine TAN aus dem TAN-Generator. Die Dame reagierte richtig, gab keine persönlichen Informationen bekannt und beendete das Gespräch. Leider kam es in der Vergangenheit immer wieder Fällen, in denen die Anrufer erfolgreich waren und teilweise hohe Geldsummen erbeuten konnten. Ihre Polizei rät: Geben Sie keine persönlichen Daten am Telefon bekannt und beenden Sie solche oder ähnliche Anrufe.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell