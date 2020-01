Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Büro - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Freitag (27.12.2019) und Montag (30.12.2019) in ein Bürogebäude am Neckartor eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen 16.15 Uhr und 07.50 Uhr durch Aufhebeln einer Eingangstüre in den Bürokomplex. Die Unbekannten stahlen offenbar nichts. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße unter der Telefonnummer +4971189903200 zu wenden.

