Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Raub - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Am Mittwoch (01.01.2020) ist ein 39-Jähriger am Tunzhofer Platz Opfer eines Überfalls geworden. Gegen 01.20 Uhr traten zwei bis drei Personen unvermittelt von hinten an ihn heran, schlugen ihn zu Boden und raubten sein Handy. Bei dem Gerangel wurde das Opfer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Der Geschädigte konnte sie nur vage als "dunkel bekleidet" beschreiben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

