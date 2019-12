Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrrad gestohlen - Zeugen und Geschädigter gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Drei unbekannte Männer haben am Samstag (28.12.2019) ein Fahrrad an der Ostendstraße gestohlen. Die Zeugin sah gegen 15.00 Uhr wie drei unbekannte Männer sich mit einem Bolzenschneider an dem Schloss des roten Mountainbikes zu schaffen machten, das an den Fahrradständern eines dortigen Geschäfts abgestellt war. Im Anschluss fuhr einer der Männer mit dem Fahrrad in Richtung Hallenbad davon. Die anderen beiden Männer stiegen in einen dunklen Mercedes ein und fuhren ebenfalls weg. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach den drei Männern, die ein osteuropäisches Erscheinungsbild hatten und dunkle Kleidung trugen. Zeugen, sowie der Besitzer des Fahrrads, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

