Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Aus dem Verkehr gezogen

Sprockhövel (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 23.01. in der Magdeburger Straße fiel Polizeibeamten gegen 22:30 Uhr ein 23-jähriger Sprockhöveler in seinem Pkw auf. Nach erfolgtem Drogen-Vortest wurde er zur Blutprobenentnahme zur Polizeiwache verbracht, eine Anzeige wurde gefertigt.

