Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Räder an Audi gestohlen

Hattingen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch schlugen Reifendiebe an mehreren Audis zu, die auf dem Gelände eine Autohändlers an der Nierenhofer Straße geparkt waren. An einem Q3 und zwei weiteren Q2 wurden alle Räder samt Felgen entwendet. Hinweise gibt es bislang nicht.

