POL-DO: Nicht geringe Menge Wasserpfeifentabak sichergestellt

Dortmund (ots)

Eine nicht geringe Menge Wasserpfeifentabak stellten Polizeibeamte bei einer Wohnungsdurchsuchung in der Nacht vom 4.6. auf den 5.6.19 in einer Wohnung in der Brunnenstraße in Dortmund sicher. Und "nicht gering" ist deutlich untertrieben...

Etwas mehr als 300 Kilogramm unversteuerter Wasserpfeifentabak und eine Bargeldsumme von rund 3000,- Euro fanden die zivilen Beamten in einer Wohnung, die ihnen mutmaßlich für Betäubungsmittelhandel bekannt wurde. Nach der Beantragung eines Durchsuchungsbeschlusses stießen die Beamten auf die 309 Beutel Tabak und stellten diese ebenso wie zwei Handys, Verpackungsmaterial und das Bargeld sicher.

Bei dem Wohnungsinhaber handelt es sich um einen 40-jährigen Dortmunder, der sich zum Zeitpunkt der Durchsuchung mit weiteren Zeugen in der Wohnung aufhielt. Teilweise machten die anwesenden Männer geständige Angaben was den gewerbsmäßigen Handel mit unversteuertem Tabak angeht.

Die Ermittlungen wegen einer Straftat nach der Abgabenordnung - Steuerhinterziehung gegen den 40-Jährigen wurden aufgenommen und dauern an.

