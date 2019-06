Polizei Dortmund

POL-DO: Gescheiterter Fluchtversuch nach Unfallfahrt in Kirchlinde - offenbar Alkohol im Spiel

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0632

Ein geparktes Auto und ein Postablagekasten haben am Mittwoch (5.6.) gegen 21.50 Uhr die Fahrt eines Autofahrers aus Castrop-Rauxel beendet. Der offenbar unter Alkoholeinfluss stehende Mann wollte noch flüchten, Polizeibeamte konnten ihn jedoch an der Unfallstelle in der Siepmannstraße stellen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 57-Jährige mit seinem Wagen auf der Siepmannstraße in Richtung Westen unterwegs. Etwa in Höhe der Hausnummer 53 soll er schlagartig nach links "abgebogen" und auf den dortigen Gehweg gefahren sein. Hier fuhr der Mann dann weiter, bis er kurz darauf gegen ein geparktes Auto sowie einen Postablagekasten prallte. Als er nicht weiterkam, fuhr er noch mehrere Male gegen das andere Auto. Dann stieg der 57-Jährige aus, schaute sich um und wollte anschließend offenbar weiterfahren. Dies wussten die eingetroffenen Polizisten jedoch zu verhindern und zogen den Mann aus dem Fahrzeug.

Starker Alkoholgeruch im Atem des Autofahrers führte zu einem freiwilligen Atemalkoholvortest - mit deutlich positivem Ergebnis. Weitere Recherchen ergaben, dass der 57-Jährige offenbar keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Eine Ärztin entnahm dem Mann eine Blutprobe.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 17.000 Euro.

Die Ermittlungen, auch in Bezug auf weitere mögliche Unfallstellen, dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Dana Seketa

Telefon: 0231/132-1029

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell