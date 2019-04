Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Geschwindigkeitskontrolle auf der L 204

Krakow am See (ots)

Auch das Polizeirevier Teterow beteiligt sich an der Aktion "Fahren.Ankommen.Leben" im Monat April mit Geschwindigkeitskontrollen. Heute auf der Landesstraße 204, An den Wadehängen, kurz vor dem Ortseingang Krakow am See. In vier Stunden wurde dort ab 06:30 Uhr per Lasermessgerät die Geschwindigkeit der passieren Fahrzeuge ermittelt. Einen 63jährigen Fahrer eines Transporters, der bei erlaubten 60 km/h mit 89 km/h unterwegs war und einem weiteren Fahrzeugführer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. 12 weitere Fahrzeugführer wurden gebührenpflichtig verwarnt.

Zur Erinnerung: Geschwindigkeit, als eine der Hauptunfallursachen, ist noch über den gesamten Monat April Schwerpunktthema in der landesweiten Kampagne "Fahren.Ankommen.Leben" in der polizeilichen Verkehrsüberwachung.

