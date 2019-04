Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Kind läuft gegen PKW und wird verletzt

Rethwisch (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 14:00 Uhr kam es in der Nienhäger Str. in Rethwisch, auf Höhe eines Supermarktes, zu einem Verkehrsunfall. Ein 10jähriges Mädchen lief beim Überqueren der Straße in den Heckbereich eines vorbeifahrenden PKW. Das Mädchen wurde anschließend mit Verdacht eines Beinbruchs in ein Rostocker Krankenhaus transportiert. Am PKW entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell