POL-MS: Polizei sucht nach Unfall unbekannten Radfahrer

Münster (ots)

Nach einem Unfall am Freitagmorgen (8.3., 7.15 Uhr) auf der Straße Galgenheide sucht die Polizei einen flüchtigen Radfahrer. Der Unbekannte war in Richtung Heroldstraße unterwegs. Eine entgegenkommende 50-jährige VW-Fahrerin musste ihm in Höhe der Autobahnunterführung nach rechts ausweichen und abbremsen und konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern. Nach ersten Erkenntnissen reduzierte der Unbekannte seine Geschwindigkeit nicht, beschädigte durch den Zusammenstoß den Wagen und entfernte sich. Der Flüchtige ist etwa 45 bis 50 Jahre alt, trug eine gelbe Weste und einen schwarzen Fahrradhelm. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

