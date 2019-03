Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Mann bei Auffahrunfall leicht verletzt; Aurich - Sprinter auf Parkplatz beschädigt; Ihlow - Müllwagen bei Überholvorgang beschädigt

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Mann bei Auffahrunfall leicht verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der Leerer Landstraße in Aurich ist am Donnerstagnachmittag ein 57-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Ein 31-jähriger Mercedes-Unimog-Fahrer aus Großheide fuhr gegen 15:30 Uhr auf einen vorausfahrenden VW-Touran-Fahrer auf, als dieser auf der rechten Fahrbahn verkehrsbedingt abbremste. Der 57-jährige VW-Fahrer aus Leer wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Aurich - Sprinter auf Parkplatz beschädigt

Ein weißer Mercedes Sprinter ist am Mittwoch im Stadtgebiet Aurich beschädigt worden. Ein unbekannter Autofahrer hat das Fahrzeug offenbar an der hinteren rechten Seite touchiert und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr. Der Fahrer des Sprinters war in diesem Zeitraum im Stadtgebiet Aurich unterwegs. Bei dem Verursacherfahrzeug handelte es sich möglicherweise um ein grünes oder rotes Fahrzeug. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Ihlow - Müllwagen bei Überholvorgang beschädigt

Bei einem Überholvorgang hat ein unbekannter Autofahrer ein Müllfahrzeug in Ihlow beschädigt. Der Müllwagen fuhr gegen 06:57 Uhr auf der Auricher Straße in Richtung Emden, als ein unbekannter Autofahrer das Fahrzeug überholte. Offenbar verschätzte sich dieser mit dem Abstand zum Gegenverkehr und touchierte beim Einscheren das Müllfahrzeug vorne links. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

