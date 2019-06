Polizei Dortmund

POL-DO: Drogenfund statt Körperverletzung in Dortmund-Westerfilde

Beamte der Dortmunder Polizei haben am Mittwoch (5.6.) mehrere Tüten mit Marihuana und Haschisch in einer Wohnung in Westerfilde beschlagnahmt. Eigentlich waren sie wegen einer mutmaßlichen Körperverletzung in einer Wohnung an der Straße Werkloh.

Als die Polizisten gegen 14.05 Uhr an der besagten Wohnung ankamen, wollten sie einer gemeldeten Körperverletzung nachgehen. Diese stellte sich schnell als verbaler Streit heraus, doch dafür befassten sich die Beamten nun mit dem deutlich wahrnehmbaren Geruch von Marihuana und den Joints auf dem Wohnzimmertisch. Und die stellten nur einen kleinen Ausschnitt des Ganzen dar: In der Wohnung befanden sich zudem Haschisch und Marihuana in nicht geringer Menge, Feinwaagen, mehrere Mobiltelefone, unbenutzte Prepaidkarten und eine Machete.

Die Polizeibeamten nahmen den 26-jährigen Wohnungsinhaber - derzeit wegen gleichgelagerter Delikte auf Bewährung in Freiheit - vorläufig fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam. Gegen eine ebenfalls anwesende 28-Jährige aus Schwerte fertigten die Beamten eine entsprechende Strafanzeige.

Der 26-Jährige wird am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt.

