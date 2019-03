Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Brake: Garagenbrand

Delmenhorst (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache gerät am Samstag, 30.03.2019, um kurz nach 12:00 Uhr ein Holzunterstand in Brand. Das betroffene Brandobjekt befindet sich auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Karl-Bunje-Straße in Brake. Das Feuer greift im Verlauf auf die angrenzende Garage über. Am Wohnhaus entsteht kein Gebäudeschaden. Die Bewohner des Hauses sind unverletzt und kommen mit einem Schrecken davon. Der Brandort wird zur Brandursachenermittlung polizeilich beschlagnahmt. Eine genaue Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden.

