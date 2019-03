Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Brake: Sachbeschädigung durch Graffiti in Berne

Delmenhorst (ots)

Sachbeschädigung durch Graffiti:

Am 29.03.2019,gegen 21:50 Uhr, werden durch Zeugen aktuell stattfindende Graffiti-Sprayereien an einem Bahngebäude in der Bahnhofstraße, Berne, gemeldet. Aufgrund der guten Täterbeschreibung werden die beiden Beschuldigten (m, 20 J. u. w, 21 J.) in Tatortnähe angetroffen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

