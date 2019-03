Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Falscher Handwerker, Trunkenheit im Verkehr, Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss:

Delmenhorst (ots)

Ergänzende Meldung zum Lkw-Unfall vom 29.03.2019 auf der B 437, Nordtrasse des Wesertunnels:

Die Vollsperrung der Nordröhre dauerte insgesamt von 11:30 Uhr bis 16:20 Uhr.

Falscher Handwerker:

Eine 87- jährige Bürgerin aus Butjadingen - Stollhamm wurde Opfer eines "falschen Handwerkers". Am Freitag, 29.03.2019, gegen 09:30 Uhr, wurde bei der Dame in Stollhamm geklingelt. Die männliche Person gab sich als Mitarbeiter des Wasserverbandes aus und gab an, die Leitungen prüfen zu müssen. Gemeinsam begab sie sich mit dem vermeintlichen Handwerker in die Wohnung. Augenscheinlich wurde die Haustür nicht geschlossen, so dass zu vermuten ist, dass eine zweite Person sich dann Zugang verschafft haben muss. Erst nachdem der Handwerker nach der vorgetäuschten Leitungsprüfung das Wohnhaus wieder verlassen hatte, wurde durch die Bewohnerin festgestellt, dass aus anderen Zimmern Gegenstände entwendet wurden. Der "Handwerker" war nach Angaben der Dame ordentlich gekleidet, ca. 165 cm groß und ca. 40 Jahre alt Er soll Turnschuhe, eine Mütze und eventuell eine Brille getragen habe. Zeugen, die zum fraglichen Zeitpunkt im Bereich von Butjadingen-Stollhamm, Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham, Tel. 04731-99810 in Verbindung setzen.

Trunkenheit im Verkehr:

Am Freitag, 29.03.2019, um 20:47 Uhr, wurde in der Körnerstraße, Nordenham, ein 17-jähriger Nordenhamer Fahrradfahrer kontrolliert, da er durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein vorläufig ermittelter Wert ergab eine Beeinflussung von 2,26 Promille. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Person wurde anschließend an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln:

Am Freitag, 29.03.2019, um 19:58 Uhr, wurde in Nordenham, Friedrich-Ebert-Straße, ein 38-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz aus Nordenham angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit wurde eine Beeinflussung durch den Konsum von Betäubungsmitteln vermutet. Diese wurde durch einen vorläufigen Test auch bestätigt. Zur sicheren Beweisführung wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

