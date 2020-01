Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Gartenlaube aufgebrochen

Herdecke (ots)

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte das Vorhängeschloss einer Gartenlaube an der Lessingstraße auf. Aus dem Haus nahmen sie diverse Gartengeräte wie einen Heckenschneider und eine Brunnenpumpe an sich. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

