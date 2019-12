Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Walchum - Täter sprengen Geldautomaten

Walchum (ots)

Heute Nacht ist es gegen 01:00 Uhr zu einer Geldautomatensprengung in einem SB-Center in der Straße Am Markt gekommen. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Zuvor leiteten die Täter ein bislang unbekanntes Gasgemisch in den Automaten. Dieses brachte den Geldautomaten zur Detonation. Aus Sicherheitsgründen wurde der Bereich um die Bank gesperrt und die Feuerwehr alarmiert. Nach Entwarnung führte die Polizei eine Spurensuche durch.

Die Höhe des erbeuteten Bargelds ist derzeit nicht bekannt. Der entstandene Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

