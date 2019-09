Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Verursacher flüchtig

A64, Langsur (ots)

Am Samstag, dem 14.09.19 gegen 11:58 Uhr ereignete sich auf der A64 in Fahrtrichtung Luxemburg, unmittelbar vor der Sauertalbrücke ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Bei diesem Unfall war ein Pkw Audi A3 und ein weißer Sattelzug beteiligt. Besagter Sattelzug soll auf der Autobahnbrücke angehalten und kurz darauf, ohne sich um den Schaden zu kümmern, weitergefahren sein. Wer kann zweckdienliche Hinweise zu diesem weißen Sattelzug oder zum Unfallhergang machen. Bitte an die Polizeiautobahnstation Schweich, tel. 06502/91650 oder pastschweich@polizei.rlp.de wenden.

