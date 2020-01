Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei leichtverletzte Polizeibeamte bei Festnahme aufgrund eines Haftbefehls

Pirmasens (ots)

Polizeibeamte klopften am Dienstag um die Mittagszeit bei einem per Haftbefehl gesuchten 26jährigen Pirmasenser an die Wohnungstür. Dieser öffnete und trat ins Treppenhaus, wo ihm die Festnahme erklärt wurde. Er zeigte sich uneinsichtig und aggressiv. Der Mann leistete erheblichen Widerstand, so dass zwei Beamte leicht verletzt wurden, einer unter anderem durch einen Biss in den Finger. Der 26jährige wurde leicht verletzt und gefesselt in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Den meisten sind die weiteren Folgen nicht bewusst: Werden bei einer Amtshandlung eingesetzte Beamte oder Rettungskräfte verletzt, kommt es zumindest zu einer Strafanzeige wegen "Widerstandes". Es kann auch der Tatbestand des "tätlichen Angriffs" erfüllt sein. Beschädigte Kleidungsstücke oder Gegenstände werden in Rechnung gestellt. Der Beamte selbst kann als Nebenkläger Schmerzensgeld einklagen und das Land fordert in der Regel Schadensersatz wegen angefallener Behandlungskosten und wegen des Verdienstausfalles für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit. So kommt schließlich eine Summe zustande, die je nach Einzelfall schnell im fünfstelligen Bereich liegt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell