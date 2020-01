Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Witterungsbedingtes Schadensereignis

Zweibrücken (ots)

In der Realschulstraße stürzte am 28.01.2020 gegen 23:30 Uhr ein Baum von einem Privatgrundstück auf den Pkw des Grundstücksinhabers, der an der Straße geparkt war. Dabei wurde niemand verletzt, es entstand jedoch Sachschaden von ca. 10.000 EUR. Die Feuerwehr beseitigte die Äste, die auf die Fahrbahn ragten, damit es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen kommt. Um die Beseitigung des restlichen Baumes kümmert sich der Grundstücksbesitzer selbst.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken







Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell