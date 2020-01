Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Junger Mann rastet völlig aus

Zweibrücken (ots)

Am 28.01.2020 gegen 18:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Zweibrücken ein weinender junger Mann gemeldet, der zunächst auf dem Gehweg in der Molitorstraße an der Ecke zur Johann-Schwebel-Straße gelegen habe und sich nun zu Fuß - ein Fahrrad schiebend - in der Johann-Schwebel-Straße in Richtung Berufsschule bewegen würde. Die zur Überprüfung des Mannes entsandte Funkstreifenbesatzung entdeckte zunächst in der Johann-Schwebel-Straße in einer Hecke ein offenbar weggeworfenes hochwertiges weißes Mountainbike der Marke CUBE und wenige Meter weiter, am Ende der Hecke, den jungen Mann, der wimmernd und heulend auf dem Boden lag und angab, Schmerzen in der Hüfte zu haben. Seine Stimmung schlug immer mehr von weinerlich in aggressiv um und er versuchte mehrfach aufzustehen, um nach Hause zu gehen, was jedoch aufgrund seiner starken koordinativen Einschränkung misslang. Nachdem wenig später der Notarzt eingetroffen war, steigerte sich die Aggressivität des 23-Jährigen noch weiter und er ballte die Fäuste, um nach einem Polizeibeamten zu schlagen. Der Angriff misslang jedoch völlig, da der junge Mann größte Koordinationsprobleme hatte. Als er zur Eigensicherung gefesselt und in den Rettungswagen verbracht werden sollte, ballte er erneut die Fäuste und wurde hochaggressiv, so dass die Beamten Pfefferspray einsetzen mussten. Schließlich wurde er mit Polizeibegleitung zur Behandlung ins Nardiniklinikum Zweibrücken verbracht. Auf dem Weg dorthin und im Krankenhaus spuckte der Mann um sich und beleidigte alle eingesetzten Kräfte mit übelsten Worten. Da nicht bekannt war, welche Substanzen er eingenommen hatte, sollte er - an Händen und Füßen gefesselt - zur Untersuchung und Behandlung in die Fachabteilung (Psychiatrie) des Krankenhauses Pirmasens verbracht werden. Dabei biss er einem Sanitäter in den Finger und spuckte weiterhin wild um sich. Fortwährend stieß er Beleidigungen übelster Art aus. Im Klinikum in Pirmasens musste er aufgrund seiner Aggressivität ans Bett gefesselt werden. Ihm wurde zur Feststellung seiner strafrechtlichen Verantwortlichkeit und zur Feststellung, welche verbotenen Substanzen er eingenommen hatte, eine Blutprobe entnommen.

Ob das sichergestellte Mountainbike dem Beschuldigten gehört oder gestohlen wurde, konnte noch nicht festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell