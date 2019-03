Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Verkehrsunfall mit Verletzten

Krefeld (ots)

Am 02.03.2019, um 16:45 Uhr, befuhr eine 53-jährige Fahrzeugführerin aus Willich die Schottelstraße in Fahrtrichtung Krefeld. An der Kreuzung Anrather Straße / Stock wollte die 53 Jährige nach links in die Straße Stock abbiegen, übersah dabei einen entgegen kommenden 56-jährigen Fahrzeugführer aus Willich. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeugführer schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell