Polizei Hagen

POL-HA: Kfz-Aufbrecher im eigenen PKW überrascht - Pkw-Besitzer wird niedergeschlagen

Hagen (ots)

Am 09.08.2020 um 05:02 Uhr kam ein 41-jähriger Mann zu seinem geparkten Ford in der Borgenfeldstraße. Als er sein Fahrzeug mit der Funkfernbedienung aus einigen Metern Entfernung öffnete, sprangen zwei Männer aus dem Auto und liefen auf ihn zu. Die Männer, die das Fahrzeug offenbar kurz zuvor aufgebrochen hatten, schlugen dem Besitzer des Pkw auf den Kopf, so dass dieser eine Treppe hinunter stürzte. Hierbei wurde er leicht verletzt. Die beiden Tatverdächtigen stiegen daraufhin in einen silbernen Kleinwagen und flüchteten vom Tatort in Richtung Lennetal. Die Fahndung nach dem Pkw und den flüchtigen Personen verlief negativ. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen.

