Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Warenhaus - Täter flüchtig

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag, 17. Juli, gegen 1.40 Uhr in ein Warenhaus auf der Straße Reyerhütte im Ortsteil Hardterbroich-Pesch eingebrochen. Mindestens ein Täter öffnete mit Gewalt die Haupteingangstüren des Geschäfts und löste dadurch den Einbruchalarm aus. Nur wenige Augenblicke später traf ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma am Objekt ein. Er sah, wie ein unbekannter Mann mit einigen Elektronikartikeln zu Fuß flüchtete. Sofort wurden Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei eingeleitet und das Warenhaus mit einem Diensthund durchsucht - erfolglos. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 02161-290. (jn)

