Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei schnappt Fahrraddieb

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstagabend, 16. Juli, gegen 21 Uhr hat ein Polizeiteam einen Fahrraddieb gestellt. Der 16-jährige Eigentümer eines Mountainbikes rief die Polizei, weil er sein Fahrrad, das er am Platz der Republik angekettet hatte, nicht mehr dort vorfand. Nur das geknackte Schloss lag noch an der Stelle. Zufällig sah der Junge gerade noch einen fremden Mann mit seinem Fahrrad wegfahren. Nachdem er der Polizei Täter und Fahrrad beschrieben hatte, stellte die Polizei wenig später den mutmaßlichen Dieb. Es handelt sich um einen 41-jährigen Mann aus Mönchengladbach. Das Mountainbike wurde sichergestellt. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell