Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Drei vorläufige Festnahmen nach zwei versuchten Einbrüchen

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hat in der Nacht zum Donnerstag, 16. Juli, gegen 1.30 Uhr im Stadtteil Odenkirchen-West drei männliche Personen im Alter von 18, 17 und 16 Jahren vorläufig festgenommen. Sie stehen unter dem dringenden Tatverdacht, Einbruchsversuche in zwei Mehrfamilienhäuser am Stapper Weg unternommen zu haben. Beamte konnten die drei Beschuldigten in der Nähe der Tatorte stellen. An beiden Häusern stellten die Polizisten frische Hebelspuren fest.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Beschuldigten in Absprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen. Gegen sie wurden Anzeigen wegen der Einbruchversuche gefertigt. Die Ermittlungen in diesem Fall - auch gegen mögliche weitere Tatbeteiligte - dauern an. (ds)

