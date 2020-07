Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Rennradfahrer fährt Frau um und begeht Unfallflucht

Mönchengladbach (ots)

Eine 60-jährige Frau ist heute (15.07.2020), gegen 14.00 Uhr, in Wanlo auf der Plattenstraße bei einem Verkehrsunfall mit einem Rennradfahrer leicht verletzt worden. Als die Frau aus ihrem Haus trat wurde sie auf dem Gehweg plötzlich von einem Radfahrer angefahren, der aus Richtung Berger Dorfstraße kam und in Richtung Heckstraße fuhr. Während die Frau zu Boden stürzte, kam der Radfahrer ins Trudeln, konnte sich aber abfangen. Nachdem der Mann sein verlorens Handy aufgehoben hatte fuhr er einfach weiter, ohne sich um die gestürzte Frau zu kümmern. Der Unfallflüchtige wird wie folgt beschrieben: männlich, sportliche Figur, 25-30 Jahre alt, augenscheinlich Deutscher, schwarzes T-Shirt, weiße Sportschuhe, Das Rennrad kann nicht weiter beschrieben werden. Die Polizei fragt: Wer kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach: Tel.-Nr. 02161/29-0 (wr).

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell