Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Heckscheibe eines geparkten PKW Seat Ibiza eingeschlagen

Breitenbach (ots)

Im Tatzeitraum von Freitag, 20.12.2019 ab 22:00 Uhr bis Samstag, 21.12.2019 bis 01:30 Uhr, kam es in Breitenbach zur Sachbeschädigung an einem PKW Seat Ibiza, der in der Straße "Im Gäßchen" zum Parken abgestellt war. Der oder die Täter schlugen die Heckscheibe des Autos mit bislang unbekanntem Gegenstand ein. Der Schaden liegt im dreistelligen Eurobereich.

Auch hier nimmt die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg sachdienliche Hinweise unter 06373 - 822 - 0 oder per E-Mail unter pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Kusel / Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg



Telefon: 06373 - 822 - 0

pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell