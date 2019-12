Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wände mit Graffiti besprüht

Meisenheim (ots)

Erneut besprühten bisher unbekannte Täter mehrmals Firmenhallen in der Präses-Held-Straße in Meisenheim. In der Nacht zu Samstag machten sich die Personen dort zu schaffen und brachten Graffiti an den Außenwänden an. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der näheren Umgebung wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken zu melden (Tel.: 06382/911-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de



