POL-PDKL: Verhinderte Trunkenheitsfahrten

Wartenberg-Rohrbach (Donnersbergkreis) (ots)

Durch Kontrollen konnten mehrere bevorstehende Trunkenheitsfahrten verhindert werden. In den frühen Abendstunden des gestrigen samstags konnte eine Personengruppe in Wartenberg-Rohrbach durch eine Streife der Polizei Rockenhausen festgestellt werden, welche neben ihren Fahrzeugen in gemütlicher Runde standen und alkoholische Getränke tranken. Die Personen die später noch selbst fahren wollten staunten selbst nicht schlecht, über ihre Atemalkoholkonzentration. Die Fahrten wurden untersagt. Hätte man sie fahrend in diesem Zustand kontrolliert, müssten sie das Jahr 2020 ohne Führerschein beginnen.

