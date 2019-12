Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Weihnachtsbaumverkäufer in Breitenbach bestohlen

Breitenbach (ots)

Keine Scham zeigten bislang unbekannte Diebe, welche von Anfang bis Mitte der Woche in die Kasse eines Weihnachtsbaum Verkäufers in Breitenbach griffen und ca. 500,- EUR aus dieser entwendeten. Bei dem Geld handelte es sich um Spendengeld, welches in einer privaten Aktion Bedürftigen oder in Not geratenen Personen aus der Region zu Gute kommen sollte.

Die Polizei Schönenberg-Kübelberg bittet um Hinweise unter Telefonnummer 06373/8220 oder per E-Mail unter pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Kusel

Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg



Telefon: 06373 - 822 - 0

pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell