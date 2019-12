Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Körperverletzung in Shisha-Bar

Waldmohr (ots)

In der Nacht von Freitag, 20.12.2019, auf Samstag, 21.12.2019, kam es in der Zeit zwischen 01:20 Uhr und 02:30 Uhr zu Streitigkeiten, die anschließend in einer handfesten Auseinandersetzung endeten. Aufgrund steigender Aggressivität der beteiligten Personen und einem zunehmenden Personenaufkommen vor Ort, wurden zusätzliche Polizeikräfte angefordert. Vor Ort konnte die Lage anschließend unter Kontrolle gebracht werden, u.a. auch durch Erteilen diverser Platzverweise. Einer der Aggressoren wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die beteiligten Personen standen allesamt unter deutlichem Alkoholeinfluss. Eine entsprechende Anzeige wegen Körperverletzung wurde auf hiesiger Dienststelle erfasst.

