Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nach Fundunterschlagung: Polizei sucht Bargeldbesitzer

Mönchengladbach (ots)

Im Zuge von Ermittlungen nach einer Fundunterschlagung sucht die Polizei Mönchengladbach den rechtmäßigen Besitzer von Bargeld.

Ein 19-Jähriger und eine 17-Jährige aus Mönchengladbach hatten vor einigen Tagen in Rheydt auf der Wickrather Straße ein Bündel Bargeld - mit einem Gummiband zusammengerollt und auf dem Boden liegend - gefunden. Sie nahmen das Geld (es handelte sich um einen Betrag in dreistelliger Höhe) an sich, kauften von einem Teil des Geldes Lebensmittel und gingen auch in einem Restaurant essen. Doch am nächsten Tag plagte sie das schlechte Gewissen. Sie meldeten sich bei der Bundespolizei und gaben dort den noch vorhandenen Rest des Geldes ab, immerhin noch mehr als die Hälfte der ursprünglichen Summe.

Die Person, die das Bargeld verloren hat und den Besitzanspruch glaubhaft geltend machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 bei der Polizei Mönchengladbach zu melden. (ds)

