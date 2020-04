Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch nicht bemerkt - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

28. April 2020 | Kreis Stormarn - 27. April 2020 - Bargteheide

Am 27.04.2020 kam es in der Zeit von 18:30 bis 19:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Eichenweg in Bargteheide.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt zum Einfamilienhaus. Auf welche Weise und wo das Haus betreten werden konnte, ist noch unklar. Die Täter durchsuchten verschiedene Zimmer des Hauses nach Wertsachen und nahmen Schmuck an sich. Anschließend verließen die Täter mit ihrer Beute das Einfamilienhaus durch die Eingangstür und flüchteten in unbekannte Richtung.

Während der Tat waren die beide Bewohner im Haus, bekamen den Einbruch jedoch erst mit, als die Täter das Haus verließen und die Eingangstür ins Schloss fiel.

Der Wert des Stehlgutes steht noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise:

Wer hat zur genannten Tatzeit Beobachtungen im Eichenweg in Bargteheide oder in der näheren Umgebung gemacht? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0.

