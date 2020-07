Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Raub in Giesenkirchen

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochmorgen, 15. Juli, gegen 3 Uhr auf der Trimpelshütter Straße in Giesenkirchen einen 50-jährigen Mann mit einem Schraubendreher bedroht und Bargeld verlangt. Als der 50-Jährige eine Schreckschusswaffe hervorholte, flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Mülforter Straße. Der 50-Jährige darf eine Schreckschusswaffe bei sich haben, denn er besitzt einen Kleinen Waffenschein.

Polizeibeamte fahndeten erfolglos nach dem Flüchtigen. Er soll etwa 25 Jahre alt sein, 1,75 bis 1,80 Meter groß und südländisch. Er habe kurzes, lockiges Haar und sei zum Tatzeitpunkt mit einem grauen Hoodie und Jeans bekleidet gewesen.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 02161-290. (jn)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell