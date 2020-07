POL-LB: Verkehrsunfall in Nufringen und in Weil der Stadt; Streitigkeiten in Weil der Stadt

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Nufringen: Pkw auf die Seite gekippt

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 16:30 Uhr in der Ferdinand-Porsche-Straße in Nufringen ereignete. Aus Richtung der Alte Gärtringer Straße kommend war ein 48-jähriger VW-Lenker in Richtung der Robert-Koch-Straße auf der Ferdinand-Porsche-Straße unterwegs. Als er im weiteren Verlauf in den Kreuzungsbereich zur Carl-Benz-Straße einfuhr, stieß er vermutlich aus Unachtsamkeit mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 79 Jahre alten Audi-Lenker zusammen. Hierdurch kippte der VW auf die Fahrerseite und blieb so liegen. Darüber hinaus erlitt der 48-jährige Fahrer leichte Verletzungen. Ein hinzugezogener Rettungsdienst kümmerte sich anschließend vor Ort um ihn. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Weil der Stadt: Radfahrer schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste der Rettungsdienst am Mittwoch einen 89-jährigen Radfahrer in ein Krankenhaus bringen, nachdem er gegen 11:55 Uhr in einen Unfall verwickelt war. Auf dem Radweg von Grafenau-Döffingen kommend in Richtung Weil der Stadt-Schafhausen war eine 15-jährige Jugendliche zusammen mit einer Freundin auf ihren jeweiligen Rädern unterwegs. Als die Freundin etwa 100 Meter nach der Kläranlage von Döffingen am Radwegrand angehalten hatte, hielt die 15-Jährige ebenfalls an. Ein nachfolgender 89-jähriger Pedelec-Fahrer erkannte diese Situation mutmaßlich zu spät und fuhr vermutlich gegen das Hinterrad der 15-Jährigen. Dabei verlor der Senior offenbar die Kontrolle über sein Rad. Er stürzte auf den Boden und verletzte sich schwer. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand an den Rädern kein Sachschaden.

Weil der Stadt: Zeugen nach Streitigkeiten gesucht

Nach einem Vorfall, der sich am Mittwoch gegen 15:30 Uhr in der Merklinger Straße in Weil der Stadt ereignete, sucht die Polizei nach zwei unbekannten Frauen und Zeugen. Vermutlich aufgrund von Streitigkeiten sind zwei Frauen im Alter von 21 und 22 Jahren an der genannten Örtlichkeit mit zwei noch unbekannten Frauen aneinandergeraten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war möglicherweise ein nicht korrekt geparktes Fahrzeug Auslöser des Disputs. Eine 22-Jährige, die in Begleitung einer 21-Jährigen war, hatte zuvor auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes eingeparkt. Der Wagen von zwei noch unbekannten Frauen stand zu diesem Zeitpunkt parallel zum geparkten Wagen der 22-Jährigen. Vermutlich aufgrund der Parksituation war es der unbekannten Fahrerin nicht möglich gewesen in ihr Fahrzeug einzusteigen. Diesbezüglich kam es zunächst zu einem lauten Geschrei. Um eine weitere Eskalation zu vermeiden, sind die beiden jungen Frauen im Alter von 21 und 22 Jahren in ihren Wagen eingestiegen und zu einem angrenzenden Discounter-Parkplatz gefahren. Die beiden Unbekannten folgten ihnen ebenfalls. Als die vier Beteiligten aus den jeweiligen Fahrzeugen ausgestiegen waren, soll es zu Beleidigungen und zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, wodurch die 21-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Anschließend sollen die unbekannten Frauen in einem blauen Kleinwagen mit Calwer Kennzeichen (CW) davongefahren sein. Sie sind etwa 30 bis 40 Jahre alt und circa 160 bis 165 cm groß. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beiden unbekannten Frauen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, in Verbindung zu setzen.

