Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ohne Helm, ohne Kennzeichen, ohne Fahrerlaubnis, aber unter Drogen

Kierspe (ots)

Ohne Helm war ein 25-jähriger Motorradfahrer in Kierspe auf der Fritz-Linde-Straße unterwegs. Die Polizei sprach ihn am Fahrbahnrand an. Dabei fiel auf, dass am Motorrad gar kein Kennzeichen hing. Als er sich ausweisen sollte, ergriff er zu Fuß die Flucht in Richtung Friedrich-Ebert-Straße und verschwand an einem dortigen Firmengebäude hinter einem Lkw. Die Polizeibeamten verfolgten ihn weiter über die Friedrich-Ebert-Straße hinweg in Richtung Bachstraße. Dort konnte ihn einer Beamten ergreifen und festhalten.

Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für das gefahrene Krad war. Hinzu kamen körperliche Auffälligkeiten, welche den Verdacht auf den Konsum von Betäubungsmitteln zuließen. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC (Cannabis). Dem Beschuldigten wurde durch Hinzuziehung eines angeforderten Arztes im Anschluß eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln und Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz. Der Besitzer des Motorrades wird ebenfalls mit einer Strafanzeige bezüglich der Anordnung bzw. Duldung des Vorgangs rechnen müssen.

