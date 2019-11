Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Serie von Autoaufbrüchen geht weiter

Hamm-Uentrop (ots)

Die negative Entwicklung von Autoaufbrüchen im östlichen Stadtgebiet nimmt nicht ab. Am 12. November 2019 wurden im Zeitraum von 16.30 Uhr bis 21.50 Uhr zwei weitere Fahrzeuge in der Straße Heithofer Winkel angegangen. Bereits am gestrigen Tage berichtete die Polizei von mehreren Taten, die sich im Bereich des Maximilianparks ereigneten (siehe Pressemitteilung vom 12. November 2019, 10.54 Uhr). Auch in den aktuellen Fällen wurden als Tatmittel ausgehobene Gullydeckel verwendet, mit denen der unbekannte Schurke die Fensterscheiben der Autos brutal einschlug. Die Fahrzeuge wurden durchsucht, aber außer einem Serviceheft machte der Langfinger keine Beute. Die Polizei Hamm hat die Präsenz in diesem Bereich auf das mögliche Maximum erhöht. Gleichwohl bittet die Polizei die Bürger jegliche verdächtige Wahrnehmungen und Hinweise unverzüglich unter 02381-916-0 mittzuteilen. (as)

