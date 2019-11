Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer zu Boden geschubst

Hamm-Mitte (ots)

Am Dienstag, 12.November, gegen 16.15 Uhr, kam es auf der Hafenstraße, in Höhe eines Fitnessstudios unweit der Eisenbahnunterführung, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 36-jähriger Radler befuhr stadtauswärts den Radweg und wurde durch einen weiteren Radfahrer überholt. Er schubste beim Überholen den 36-jährigen, wodurch dieser zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der andere Radfahrer flüchtete auf einem silbernen Fahrrad von der Unfallstelle. Der gestürzte Fahrradfahrer musste in ein Hammer Krankenhaus gebracht werden, wo er ambulant behandelt wurde. Der Flüchtende war männlich, zirka 50 bis 60 Jahre alt, hatte graues welliges Haar, sowie einen grauen Schnurrbart und trug eine schwarze Jacke. Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381-916-0 entgegen. (av)

