Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Autoaufbrüche beschäftigen Polizei

Hamm-Uentrop (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, 11. November, 17.30 Uhr und Dienstag, 12. November, 4.30 Uhr, kam es durch bisher unbekannte Personen zu mehreren Autoaufbrüchen im östlichen Stadtgebiet. Die Tatorte befinden sich in der Nähe des Maximilianparks. In vier Fällen warfen die Unbekannten Scheiben der betroffenen Fahrzeuge ein. Als robustes Tatwerkzeug dienten dabei zuvor ausgehobene Gullydeckel. In den überwiegenden Fällen mussten die Langfinger ohne Beute ihren Heimweg antreten. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen.(es)

