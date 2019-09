Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

--

Sauldorf

Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden von rund 3.000 Euro ereignete sich am Montag gegen 10.30 Uhr auf der K 8216 zwischen Wald und Sauldorf-Rast. Ein 54-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die Kreisstraße in Richtung Sauldorf-Rast und musste in ein einer abschüssigen Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit stark bremsen. Hierbei brach der Anhänger nach links aus und prallte dort mit einem entgegenkommenden Traktor-Gespann eines 20-Jährigen zusammen, welches anschließend an der Leitplanke zum Stillstand kam. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Gammertingen

Einbruch

Gewaltsam Zutritt verschafften sich unbekannte Täter am Dienstag zwischen 07.15 Uhr und 07.45 Uhr in Büroräume in der Robert-Bosch-Straße. Die Unbekannten betraten mehrere Räume und entwendeten eine größere Summe an Bargeld. Am Gebäude inklusive Mobiliar entstand Sachschaden von über 2.000 Euro. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Ein Gesamtsachschaden von rund 8.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 9.00 Uhr auf der Herbertinger Straße ereignete. Eine 29-jährige Skoda-Lenkerin befuhr die Straße in Richtung Herbertingen, als sie ohne zwingenden Grund stark abbremste. Ein nachfolgender 24-jähriger Fahrer eines Transporters konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf das Heck des Skoda auf. Die Frau gab an, mit dem Auto nicht vertraut zu sein, während der Mann einräumte, die Kollision aufgrund zu geringen Abstands nicht verhindert haben zu können. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Pfullendorf

Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montag gegen 11.15 Uhr auf der Überlinger Straße in Richtung Aach-Linz. In der Rechtskurve zwischen der Otterswanger Straße und dem Bannholzer Weg kam eine 74-jährige Autofahrerin vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme auf die Gegenfahrspur. Hier streifte sie einen entgegenkommenden Pkw einer 48-jährigen Frau. Infolge dessen lenkte die 48-Jährige zu weit nach rechts, überfuhr den Bordstein, kam über den Bannholzer Weg auf einen Grünstreifen, kollidierte dort mit einem Verkehrsschild, kippte auf die rechte Fahrzeugseite und rutschte gegen eine Betonmauer, wo das Auto schließlich liegen blieb. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 6.500 Euro, verletzt wurde niemand. Neben der Polizei waren auch die Freiwillige Feuerwehr Pfullendorf sowie das DRK im Einsatz.

Pfullendorf - Schwäblishausen

Einbruch

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Samstag, 16.00 Uhr, und Montag, 13.30 Uhr, über ein Rolltor gewaltsam Zutritt in einen Geräteschuppen mit Werkstatt in der Straße "Sedel". Die Unbekannten entwendeten mehrere Maschinen, Werkzeuge sowie einen Kompressor und einen gefüllten Dieselkraftstoffkanister. Zudem wurde ein Fenster beschädigt. An dem Gebäude entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0, zu melden.

Schnell, Tel. 07531/995-1014

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell