Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Leicht verletzt wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 12.November, gegen 15.50 Uhr am Kreisverkehr Münsterstraße / Am Schacht III. Der 54-jährige Radfahrer überquerte die Münsterstraße, als er von einem 36-jährigen Skoda Fahrer bei Ausfahren aus dem Kreisverkehr erfasst wurde. Der Radler wurde an Armen und Beinen verletzt, benötigte vor Ort jedoch keinen Krankenwagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka sechshundert Euro. (av)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell