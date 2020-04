Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Drei Einbrecher in Bäckerei-Filiale überrascht

Neuenrade (ots)

Eine Lieferfahrerin hat heute Morgen um 2.50 Uhr in einer Bäckerei-Filiale Hinterm Wall drei Einbrecher überrascht. Die drei Maskierten flüchteten in Richtung Drogeriemarkt bzw. Hönnequell-Schule. Die Personen wären ca. 175 cm groß und relativ jung. Sie hatten offenbar eine Scheibe an der Gebäuderückseite eingeworfen und gelangten so in die Geschäftsräume. Zur möglichen Tatbeute können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei in Werdohl bittet um Hinweise unter Telefon 02392/9399-0.

