Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Lager/Dieb im Garten erwischt

Meinerzhagen (ots)

In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in eine Lagerhalle an der Oststraße eingebrochen. Dort entwendeten sie diverse Werkzeuge.

Ein Grundstücksbesitzer erwischte am Dienstag gegen 22 Uhr an der Bahnhofstraße einen Dieb, der seinen Gartenschlauch samt Rasensprenger davon tragen wollte. Mit einer weiteren Person und Hund verfolgte er den mutmaßlichen Dieb bis zum Parkplatz am Multimedicum und hielt ihn dort fest bis zum Eintreffen der Polizei. Der beschuldigte 30-jährige Kiersper bestreitet die Tat.

