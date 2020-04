Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit um Einkaufswagen

Plettenberg (ots)

Zwei Kunden haben sich am Dienstagnachmittag vor einem Drogeriemarkt an der Waskebieke um einen Einkaufswagen gestritten. Das Ganze passierte kurz nach 17 Uhr auf dem Parkplatz neben dem Unterstand der Einkaufswagen. Ein Kunde verpasste einem 43-jährigen Plettenberger einen Schlag ins Gesicht. Darauf kam es zu einem Gerangel und zu Beleidigungen. Der unbekannte Gegner stieg danach mit einer Frau in ein Fahrzeug und fuhr davon. Die Polizei ermittelt wegen einer Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell