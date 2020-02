Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Feuer zerstört PKW

Schwerte (ots)

Am Samstagmorgen, 04.14 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei über ein Feuer in der Bierstraße in Schwerte informiert. Beim Eintreffen wurde festgestellt, dass eine Hecke und mehrere Mülltonnen sowie ein PKW VW brannten. Die Hitzeentwicklung war so stark, dass ein neben dem Auto geparkter Wohnwagen ebenfalls beschädigt wurde. Hinweise auf die Brandursache liegen nicht vor, da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann ermittelt die Kriminalpolizei. Der Schaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Schwerte, 02304/921-3320.

