Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Erneut Autos zerkratzt

Holzwickede (ots)

Erneut wurden in Holzwickede, Natorper Straße, Autos beschädigt. Am frühen Samstagmorgen meldete ein Zeuge einen zerkratzten PKW. Bei der Nachschau durch Beamte der Polizeiwache Unna wurden insgesamt 15 Fahrzeuge festgestellt, die vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt worden sind. Alle PKW kamen von ausserhalb, keines hatte eine Unnaer Zulassung. Möglicherweise handelt es sich bei den Nutzern der Autos um Flugreisende, die während ihrer Abwesenheit die Natorper Straße zum Parken nutzen. Hinweise bitte an die Polizei Unna, 02303/921-3120.

